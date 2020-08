CULTURA Dançurbana apresenta espetáculo e lança podcast Companhia de dança tem buscado formas de continuar produzindo arte durante pandemia

20 AGO 2020 - 09h:06 Por Ingrid Rocha/CBN

A Cia Dançurbana começou na última quarta-feira (19), as apresentações do solo “Talvez Seja Isso”, com Jackeline Mourão, de forma totalmente online. O trabalho faz parte do projeto “Temporada Quanto Custa?”, que é uma plataforma (https://www.sympla.com.br/jackeline-mourao-danca-talvez-seja-isso--cia-dancurbana__936472) em que o público pode pagar o valor que deseja para ter acesso a apresentação. Após a confirmação do pagamento, a companhia envia um e-mail com um link de acesso para o solo selecionado e a data escolhida.

A outra novidade da companhia é o lançamento de um podcast, com o diretor e gestor da Dançurbana Marcos Mattos e a artista Renata Leoni. A série inicial tem quatro episódios e tem como tema “Conversa Dançada: caminhos e conexões entre arte e vida”. Em entrevista à CBN Campo Grande, Marcos contou sobre os projetos que a companhia está realizando durante a pandemia. Confira: