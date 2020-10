CBN FESTAS E EVENTOS Danilo Bachega lança versão remix de Lulu Santos Em tempos de pandemia, dj se reinventa e cria home music para festas e eventos

3 OUT 2020 - 12h:00 Por José Marques/ Thais Cintra CBN

Na manhã deste sábado (03), o CBN Festas Eventos recebeu o dj e empresário Danilo Bachega para um bate papo descontraído. Com 25 anos de profissão, Danilo iniciou a carreira nas festas e casamentos da Capital, e logo o trabalho se espalhou por diversas regiões do Brasil e do mundo.

Criou também o "home music", maneira inteligente e acessível para embalar os eventos. Em comemoração à trajetória na música, o dj lançou um remix do single "Apenas Mais uma de Amor", do cantor Lulu Santos, Confira: