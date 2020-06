BRASÍLIA Davi Alcolumbre quer votar PEC da eleição na próxima semana Maia destaca que os deputados ainda estão divididos sobre o adiamento do pleito

19 JUN 2020 - 06h:19 Por Márcia Paravizzi/ Ingrid Rocha

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou nesta quinta-feira (18) que a PEC que vai adiar as eleições municipais deve ser votada pela Casa na próxima terça-feira (23). Segundo ele, está pré-conciliada a data de 15 de novembro para realização do primeiro turno; já o segundo turno, a princípio, deve ocorrer em 29 de novembro. Rodrigo Maia destaca que ainda não há acordo na Câmara para votação da proposta. Ouça os detalhes: