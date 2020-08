BALANÇA COMERCIAL De janeiro a julho, superávit de MS fica 29% maior com relação ao ano passado Estado exportou 11,37% a mais e importou 14,35% a menos neste ano

10 AGO 2020 - 15h:50 Por Giovanna Dauzacker/CBN

O crescimento das exportações de Mato Grosso do Sul de janeiro a julho de 2020 elevou em 29,37% o superávit da balança comercial na comparação com o mesmo período do ano passado. Nos sete primeiros meses deste ano, a diferença entre o total exportado e importado pelo Estado foi de US$ 2,4 bilhões, US$ 600 milhões a mais em relação aos US$ 1,8 bilhão em 2019.

As exportações em 2020 já somam US$ 3,5 bilhões, de acordos com os dados do Ministério da Economia, compilados na Carta de Conjuntura do Setor Externo, elaborada pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

As exportações de soja foram o principal destaque de janeiro a julho de 2020, com alta de 55,08%. A celulose, segundo item mais exportado, apresentou queda em termos de valor (16,83%) devido aos preços no mercado internacional, mas o volume de produtos exportados teve alta de 7%. Outros ítens que se destacaram foram: Carne de aves, com alta de 18,59%; o açúcar, que cresceu 178,02%; óleos e gorduras vegetais e animais, com elevação de 238,3% e as exportações de ferro-gusa e ferroligas, que aumentaram em 194,36%.

“Uma das coisas que permitiu ao Governo do Estado sustentar a arrecadação foi a dinâmica do setor exportador, tanto que crescemos em relação ao ano passado, com um ótimo desempenho da soja, com a retomada do açúcar, que é um produto que se recuperou. A carne bovina tem se mantido e o setor de aves, com crescimento de 18,59%, esse conjunto fez com que a dinâmica do agro nesse primeiro semestre fosse sustentada”, comentou o secretário Jaime Verruck, da Semagro.

A China segue como o principal destino das exportações, com 50,93% de participação (alta de 26,57% em relação a 2019) enquanto no aspecto regional o principal município exportador foi Três Lagoas com 41,88% de participação nas exportações estaduais. “A China continua sendo um mercado fundamental para o nosso Estado. O mercado chinês representava 44,82% das exportações do Estado de janeiro a julho do ano passado e em 2020 representou 50,93%. Nosso posicionamento é muito claro, trabalhamos para diversificar a nossa base de produtos e a China é o maior comprador do mundo na área das commodities”, destacou o secretário.

O titular da Semagro também comentou o resultado das exportações de minério, que tiveram queda de 30,04%. “Hoje o problema é de fluxo e não de mercado. Esse resultado está ligado ao baixo calado do Rio Paraguai. O rio está sem condições de navegabilidade devido à seca e isso impossibilitado o escoamento do minério pela Hidrovia”, informou.

Já o desempenho do município de Porto Murtinho, que escoou 362 toneladas de produtos (basicamente soja) de janeiro a julho de 2020, também foi ressaltado por Jaime Verruck. “Com o funcionamento do segundo terminal portuário na cidade, as exportações por aquele modal aumentaram 40,94%, com cerca de 100 toneladas a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Esse é um resultado decorrente da política do Governo do Estado para fomentar o desenvolvimento portuário naquela região”, finalizou o secretário.

(Com informações da Semagro)