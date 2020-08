CORONAVÍRUS De ontem para hoje, mais de 30 pessoas foram internadas em MS Secretaria de Saúde confirmou 23 mortes pela covid-19 no estado

28 AGO 2020 - 11h:33 Por Ingrid Rocha/CBN

De quinta-feira (27) para sexta-feira (28), 37 pessoas foram internadas em Mato Grosso do Sul com covid-19. No estado, 556 pessoas estão hospitalizadas, sendo 309 em leitos clínicos e 247 em leitos de UTI. A Secretaria de Saúde ainda confirmou mais 23 mortes pela doença, sendo oito em Campo Grande. O estado registrou 891 novos casos da doença e contabiliza 47.152 diagnósticos positivos da doença. Ouça os detalhes: