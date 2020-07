EFEITO CORONA Débitos com a Energisa chegam a R$62 mi durante a pandemia Concessionária não pode realizar cortes no fornecimento até 31 de julho

8 JUL 2020 - 10h:38 Por Isabelly Melo

Após decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em prorrogar a proibição de cortes no fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento dos consumidores, a Energisa, concessionária que atende cidades de Mato Grosso do Sul, não pode realizar cortes no fornecimento até o dia 31 de julho.

Porém, você sabia que essa a decisão não se estende a todos os tipos de unidades consumidoras? Para esclarecer essas e outras questões sobre o assunto, a CBN Campo Grande conversou com o gerente de serviços comerciais da Energisa, Helier Fioravante, confira:

Para regularizar parcelas em atraso e para mais informações entre em contato pelos números (67) 9 9980-0698 ou 0800 722 7272. Você ainda pode acessar o site energisa.com.br.