DEZEMBRO VERDE Decat faz campanha contra o abandono de animais amanhã Movimento acontece no período de maior registro de casos de abandono e maus-tratos

9 DEZ 2020 - 12h:25 Por Gabi Couto/CBN/PCMS

De maneira preventiva e preocupada com o bem-estar dos animais, há 3 meses a Delegacia Especializada de Reressão aos Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista - Decat iniciou o Projeto Decat em Ação onde todos animais atendidos pela Especializada são encaminhados para lar temporário ou adotivo e acompanhados pelo projeto, todos recebem atendimentos médico-veterinários, por meio de voluntários que atuam no projeto.

Atualmente, considerando que os meses de novembro a fevereiro os índices de abandono/maus tratos de animais aumentam consideravelmente por conta do período de férias, onde muitas famílias viajam e abandonam seus animais nas ruas ou em estradas vicinais, neste mês de dezembro a Delegacia lançou a campanha Dezembro Verde onde além de divulgar nas redes sociais convocando e conscientizando a população, também estará na próxima quinta-feira (10), das 8h às 10h, na Avenida Afonso Pena esquina com a Rua 13 de Maio onde serão entregues calendários alusivos à Campanha, além de chaveiros. Para as crianças, serão entregues balões verdes, visando despertar o amor e o cuidado com os animais.

Os brindes serão entregues nos carros, no semáforo do cruzamento das ruas, de forma a evitar aglomeração no local.

Para os voluntários e parceiros de outras forças que ajudaram oferendo lar temporário ou resgatando animais, será sorteada uma caneca exclusiva com logo da Decat, como forma de gratidão por ajudar nosso projeto.