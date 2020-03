FUTEBOL MS Decisão do TJD pode rebaixar o Corumbaense por escalação irregular O último rebaixamento do clube de Corumbá aconteceu em 2013

11 MAR 2020 - 07h:12 Por Isabelly Melo

Nesta quarta-feira (11) o Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul (TJD-MS) realiza o julgamento do Corumbaense, a partir das 18h30, na Câmara Municipal de Campo Grande, por escalação irregular do lateral-esquerdo Vandinho.

Em oitavo lugar na tabela do Campeonato Estadual de Futebol Série A 2020, a equipe de Corumbá tem quatro pontos a mais que a Pontaporanense, em nono, que até o momento já rebaixada. Caso o Corumbaense perca mais de quatro pontos, será rebaixado no lugar da SEP, juntamente com o Cena, que tem apenas dois pontos. O último rebaixamento do clube aconteceu em 2013.

Segundo o vice-presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), o Corumbaense pode perder de três a nove pontos caso o Tribunal de Justiça Desportiva julgar procedente a denúncia contra o clube.

Jogador irregular

O lateral Vandinho teria sido expulso quando ainda atuava pelo Comercial, durante a semifinal do Estadual de 2019 contra o Aquidauanense. Segundo o árbitro da partida, Thiago Alencar Gonzaga, Vandinho teria ofendido o profissional após a partida que eliminou o Colorado e, por isso, recebeu o cartão vermelho.

Em julgamento posterior pelo TJD de Mato Grosso do Sul, o lateral pegou dois jogos de suspensão por ofensas à arbitragem, que deveriam ser cumpridos na próxima competição estadual. Como o atleta saiu do Comercial e foi inscrito no Estadual deste ano pelo Corumbaense, a Federação de Futebol do Estado entendeu que Vandinho teria de cumprir as duas partidas no estadual de 2020, ou seja, pela nova equipe que o contratou.

Porém, o atleta foi escalado no BID (Boletim Informativo Diário da CBF) pelo Corumbaense no dia 07 de fevereiro, sendo que o primeiro jogo do Galo Carijó no campeonato foi no dia 26 de janeiro.

No dia 09 de fevereiro o Corumbaense enfrentou o Águia Negra, ainda sem Vandinho na equipe, partida que, conforme documento, seria o primeiro jogo de suspensão cumprido. Porém, o atleta atuou nas três partidas seguintes, contra Serc, em que fez o gol da vitória, no empate com o Aquidauanense, e na vitória sobre o Comercial no dia primeiro de março, por 1 a 0.