BRASÍLIA Decisão sobre adiamento das eleições fica para início de julho Senadores vão debater o tema com presidente do TSE na próxima sexta-feira

27 MAI 2020 - 06h:25 Por Márcia Paravizzi/ Ingrid Rocha

Os líderes do senado anunciaram que só vão decidir sobre o adiamento das eleições municipais no início de julho. O presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, e uma comitiva de senadores devem se encontrar nesta sexta-feira (29) com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, para discutir o pleito de outubro. Ouça os detalhes: