AUMENTO DE CASOS Decreto amplia toque de recolher em Dourados Medida foi anunciada pela Prefeitura e publicada no Diário Oficial do Município

26 MAI 2020 - 09h:00 Por Lílian Rech/Ingrid Rocha

A Prefeitura de Dourados anunciou que o toque de recolher será ampliado no município, começando a partir das 20h. A medida foi tomada após o aumento de casos do novo coronavírus. Dourados registrou de domingo (24) para segunda-feira (25) 26 novos casos. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município. Ouça os detalhes: