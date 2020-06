DOURADOS Decreto municipal estabelece novas medidas para contenção de covid-19 Obrigatoriedade de máscaras e proibição de aglomerações são algumas das medidas

16 JUN 2020 - 08h:25 Por Lílian Rech/Ingrid Rocha

O município de Dourados tem 1197 casos do novo coronavírus e lidera o ranking no Mato Gross do Sul. Para tentar conter a proliferação do vírus, a Prefeitura emitiu um novo decreto, que estabelece novas meditas, como a obrigatoriedade de máscaras e proibição de aglomerações. Ouça os detalhes: