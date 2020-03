SAÚDE Defensoria alerta que planos de saúde são obrigados a realizar exame para detecção do novo coronavírus Órgão abriu canal de denúncias para usuários que não conseguirem realizar o procedimento em caso suspeito

26 MAR 2020 - 13h:06 Por Marcus Moura/CBN

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul quer garantir que todos os usuários de plano de saúde tenham acesso ao exame de detecção do novo coronavírus. Para fiscalizar com mais precisão, é necessário a ajuda do cidadão. Confira no boletim abaixo: