AÇÃO CIVIL MPE e defensoria pedem que Campo Grande decrete 'lockdown' Pedidos prevêem que prefeitura da capital tem 48 horas para cumprir com determinação

4 AGO 2020 - 12h:23 Por Loraine França

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul encaminhou a justiça estadual, Ação Civil pública para que seja determinada à prefeitura de Campo Grande, a publicação de decreto que estabeleça o 'lockdown' na capital. O documento, assinado pelo defensor público-geral do estado, Fábio Rogério Rombi da Silva, traz análises sobre a situação da pandemia em Campo Grande, que enfrenta situação crítica de leitos de UTI, com mais de 90% de taxa de ocupação e cerca de 11 mil infectados pelo novo coronavírus.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul recomendou à prefeitura de Campo Grande o lockdown com o fechamento temporário de bares, restaurantes, lanchonetes e conveniências. Depois de participar da fiscalização do toque de recolher e ver a taxa de isolamento social ficar em torno de 35%, a promotora Filomena Fluminhan ressaltou a necessidade de adoção de medidas mais restritivas para o aumento efetivo do isolamento social. O Ministério Público Estadual protocolou hoje o pedido de mudança do decreto municipal em vigência.

Ouça mais informações: