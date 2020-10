SERVIÇO Defensoria Pública de MS retoma atendimento presencial Com agendamento prévio, serviço presencial retornou nesta segunda-feira

5 OUT 2020 - 14h:06 Por Isabelly Melo

Após seis meses de atendimento remoto a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul retoma as atividades presenciais a partir desta segunda-feira (05). O retorno foi possível seguindo todos os protocolos de biossegurança, “Nós chegamos à conclusão que o atendimento é seguro para todos, os servidores, defensores e principalmente para o público”, afirmou o defensor público-geral Fábio Rombi.

O defensor foi o convidado do CBN Campo Grande esta segunda-feira para explicar como será a retomada das atividades, que terá a necessidade de agendamento prévio, que pode ser feito pelo telefone 129. De acordo com a defensoria, a expectativa é atender 30% do público de maneira presencial. Confira a entrevista completa: