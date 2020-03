OPORTUNIDADE Defensoria realiza Semana do Consumidor com negociações de dívidas Haverá também audiências de conciliação extrajudicial para casos em que o consumidor procurou à justiça

12 MAR 2020 - 12h:06 Por Marcus Moura/ CBN

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul realiza a partir do próximo dia 16 até o dia 19 a 1ª Semana do Consumidor com renegociação de dívidas. Entre as empresas que oferecerão descontos nos débitos estão: as concessionárias Águas Guariroba e Energisa e a instituição financeira Crefisa. As equipes atenderão a população das 8h às 14h, sem intervalo para almoço, na unidade de atendimento da Defensoria Pública, localizada na rua Antônio Maria Coelho, 1668, Centro. Quem dá mais informações sobre a ação é o Defensor Público Geral, Fabio Rombi. Confira: