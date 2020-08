PANDEMIA Defensoria vai propor inclusão de membros da Saúde do Estado no Comitê Municipal de Enfrentamento à COVID-19 Para o secretário de saúde Geraldo Resende, ser vier, o convite é bem-vindo e a participação é garantida

11 AGO 2020 - 18h:34 Por Marcus Moura/CBN

O defensor público-geral do Estado, Fábio Rogério Rombi da Silva, se comprometeu a propor na próxima reunião do Comitê Municipal de Enfrentamento e prevenção à COVID-19, que será realizada na próxima segunda-feira (17), a inclusão de membros da secretaria de Estado de Saúde nas discussões sobre as medidas a serem tomadas em Campo Grande para frear a disseminação da COVID-19. Decretado na tarde desta terça-feira (11), a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em campo grande é mais uma das medidas adotadas pelo poder público para enfrentar o vírus. Confira: