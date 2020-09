TEMPO Defesa civil emite alerta de onda de calor até dia 13 Altas temperaturas seguem nos próximos dias no Estado

9 SET 2020 - 15h:42 Por Gabi Couto/CBN/ Assessoria de Imprensa

Na tarde desta quarta-feira (09), Campo Grande registrou temperatura máxima de 38ºC, com sensação térmica de 47ºC. Por volta das 15h a umidade relativa do ar chegou a apenas 13% conforme os dados do Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (CEMTEC).

Os números são reflexo de uma onda de calor que pode causar risco a saúde de humanos e animais. O fenômeno meteorológico chegou ao estado ao meio-dia desta quarta-feira e só termina à meia-noite de domingo (13).

A Defesa Civil encaminhou alerta com os termômetros tendo aumento de temperatura de até 5ºC acima da média e a baixa umidade relativa do ar.

A umidade relativa do ar variando entre 70% a 10%, considerado estado de emergência pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Entre os cuidados recomendados está a ingestão de bastante líquido, umidificar ambientes, evitar exposição e atividades ao ar livre, umedecer narinas e olhos com soro fisiológico e evitar aglomerações.