TEMPORAL Defesa Civil emite alerta para chuvas intensas em municípios de MS Em algumas regiões do Estado, vento pode chegar a 60km/h

26 FEV 2020 - 15h:58 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

O aviso disparado pela Defesa Civil de Mato Grosso do Sul alerta moradores de alguns municípios para o risco de chuvas intensas nesta quarta-feira (26).

Confira as orientações do órgão:

O alerta se aplica aos municípios de Alcinópolis, Anaurilândia, Aparecida Do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão Do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dois Irmãos Do Buriti, Figueirão, Inocência, Jaraguari, Nova Alvorada Do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Paraíso Das Águas, Pedro Gomes, Ribas Do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde De Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita Do Pardo, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, São Gabriel Do Oeste, Terenos, Três Lagoas e Água Clara. (Informações do Portal do MS)