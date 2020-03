VÔLEI DE PRAIA Definidas as duplas de MS para o Circuito Brasileiro Sub-17 O circuito ocorrerá de 15 a 18 de outubro, em Natal-RN

2 MAR 2020 - 10h:16 Por Isabelly Melo

A quadra de areia do Complexo Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, em Campo Grande, recebeu 22 jogos da seletiva que definiu as duplas sul-mato-grossenses no Circuito Brasileiro Sub-17 de Vôlei de Praia 2020.

O evento, no sábado (29), foi realizado pela Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS) e teve o apoio do Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). Participaram da seletiva atletas dos gêneros feminino e masculino, federados e não federados, de diversos municípios, nascidos a partir de janeiro de 2004.

Conforme calendário da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), o Circuito acontecerá em Natal-RN, de 15 a 18 de outubro. Mato Grosso do Sul será representado, no feminino, pelas gêmeas Ana Beatriz Malpica e Maria Eduarda Malpica, de Três Lagoas. A dupla derrotou na final as campo-grandenses Bruna Lopes e Julia Yasmin. Também de Campo Grande, Ana Beatriz Francelino e Ana Beatriz Galhardo acabaram em terceiro lugar.

No masculino, vão à Capital potiguar a dupla formada pelo corumbaense Deivison Martins e Pedro Serge, de Campo Grande. Leandro Kauê e Paulo Abraão, da Capital, foram os adversários da finalíssima. A terceira colocação ficou com os campo-grandenses Ricardo Arguelho e Luiz Claudio.

Segundo o regulamento, o Circuito consiste em um campeonato de seleções estaduais, com duplas representando a mesma federação. Cada unidade federativa terá representantes nos dois gêneros em busca do título, podendo alterar os times durante a temporada, mas sempre formando duplas do mesmo Estado. A competição na categoria sub-17 é realizada em etapa única.

