CBN ELEIÇÕES 2020 Delegada Sidneia diz que estará no 2º turno e aponta educação, saúde e segurança como prioridades Sidneia não deixou de falar também na possiblidade de rever os contratos do transporte coletivo e da coleta do lixo

12 NOV 2020 - 13h:32 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

A candidata a prefeita pelo Podemos, delegada Sidneia Tobias, disse nesta quinta-feira (12) que a eleição na Capital será decidida no segundo turno e que ela se vê entre os que vão disputar essa etapa da eleição. “Minha campanha está crescendo e sou recebida sempre com muita alegria e com muito interesse por parte da população”, afirmou ela na entrevista que concedeu à Rádio CBN nesta sexta-feira (12), acrescentando que pretende dar prioridade na administração aos setores de educação, saúde e segurança.

A conclusão das obras paradas, a retomada da valorização dos médicos e o fortalecimento da guarda municipal são alguns dos pontos destacados por ele na entrevista. Sidneia não deixou de falar também na possiblidade de rever os contratos do transporte coletivo e da coleta do lixo. “Os mandatos são de quatro anos, mas os contratos são assinados por 30 anos. A gente tem que rever isso e, no mínimo, garantir um serviço de qualidade. Se não for possível, não descarto a possibilidade de fazer novas licitações”, adiantou.

A candidata, ao final, disse que a principal preocupação deve ser com o bem estar das pessoas e que ela espera, ao final do seu mandato, caso seja eleita, que Campo Grande seja uma cidade só “e não duas cidades como vemos hoje”, referindo-se à diferenças entre a região central e a periferia, e ao fato de existirem muitas famílias que dependem de uma atenção melhor do poder público. A entrevista da candidata do Podemos encerrou a série que ouviu todos os candidatos ao Executivo no programa CBN Campo Grande. Confira a entrevista completa: