POLÍCIA Delegado faz alerta sobre crimes online Segundo, Juliano Toledo, é preciso estar atento aos golpes de estelionato e até mesmo aos sites falsos de leilão

12 AGO 2020 - 12h:50 Por Thais Cintra / CBN

Crimes virtuais têm aumentado em todo o Brasil e as quadrilhas estão cada vez mais especializadas em golpes através de WhatsApp, Facebook e outras redes sociais. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, de março a agosto deste ano, 2.033 infrações penais praticadas por meio da internet foram registradas, um aumento de 591 casos em comparação ao mesmo período de 2019, onde 1.442 casos foram confirmados em Mato Grosso do Sul.

A CBN Campo Grande entrevistou nesta quarta-feira (12), o delegado Juliano Toledo, que falou sobre a ação das quadrilhas que desenvolvem sites e leilões falsos pela internet. Segundo Toledo, o estelionato online com cartão de crédito está entre as ocorrências mais registradas na Delegacia virtual (Devir). Confira: