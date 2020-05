VIAGEM DE SABORES Delícia da estação: Pamonha Na semana passada a receita foi o bolo de milho, e que tal hoje a pamonha?

26 MAI 2020 - 10h:54 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

Pois está iguaria brasileira que remete aos primeiros povos das Américas, tem sua versão mexicana que ganha o nome de tamales, e a versão peruana e paraguaia que é chamada de humitas. O fato é que a delicia muitas vezes é encontrada nos mais variados rincões deste continente americano feito com sal, sem sal e as vezes recheada. A pamonha é uma deliciosa refeição. Receita da pamonha:

Ingredientes

10 espigas de milho ralado

2 xícaras de açúcar cristal

400 gramas de queijo ralado

200 ml de leite

100 ml de banha de porco

1 pitada de sal



MODO:

Retire as palhas das espigas, com cuidado para que não rasguem. Reserve. Rale o milho num ralador e misture-o com o queijo, o leite (que você deve lavar o ralador com o leite), o açúcar e o sal (deve ficar com a consistência de um creme). Coloque água p/ ferver numa panela grande, enquanto isso prepare as pamonhas, fazendo Uma embalagem com as palhas. Usando duas palhas, una as pontas de uma palha formando um tubo.

Com uma mão, segure essa parte, deixando a extremidade solta virada para cima. Use uma colher pequena para verter o creme. Feche a pamonha com a outra palha, formando um envelope e amarre o corpo da pamonha com um barbante, deixando cerca de 3 cm de espaço entre o recheio e o enlace, para não vazar.

Transfira para um prato e repita o processo até acabar todo o creme. Transfira as pamonhas para a panela com água fervente e deixe cozinhar por 1 hora e 30 minutos. Retire com uma escumadeira, e deixe esfriar antes de abrir. Daí é só comer e se esbaldar, quentinha ou gelada, com um copo de leite ou com suco de milho. Bom apetite!

Rende: cerca de 15 pamonhas.