CBN CULTURAL Delinha prepara live de aniversário para o próximo dia 6 Artista comemora 84 anos em setembro e vai comemorar com o público

28 AGO 2020 - 11h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

O CBN Cultural desta sexta-feira (28) é com a “Dama do Rasqueado”, a Delinha. A artista completa 84 anos no próximo dia 7 e vai realizar uma live no dia 6 de setembro em comemoração a data. Delinha tem mais de 60 anos de carreira e clássicos conhecidos por todas as gerações. Confira a reportagem: