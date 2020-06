REPOSIÇÃO Demanda aquecida e oferta limitada mantém cotações em alta no Estado Desde o início do ano, valorização foi de mais de 18% para todas as categorias de reposição

19 JUN 2020 - 13h:50 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

Foto: Arquivo/Portal do MS A demanda aquecida e oferta limitada de animais para reposição dão força aos preços da pecuária. Desde o início do ano, a valorização para todas as categorias foi de 18,9%. Já o valor do boi gordo subiu 0,7%. Saiba mais: jpnews · Reposição: demanda aquecida e oferta limitada mantém cotações em alta no Estado

