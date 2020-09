CBN CONSUMO Demanda da construção faz procura por telhas e tijolos disparar em MS Algumas industrias já registram alta de 30% em relação ao mesmo período do ano passado

9 SET 2020 - 17h:06 Por Marcus Moura/CBN

A pandemia do novo coronavírus não trouxe somente coisas ruins para a economia sul-mato-grossense. Na indústria cerâmica, por exemplo, os efeitos têm sido positivos, pois provocou uma explosão da demanda por tijolos, telhas e azulejos, tanto que as lojas de materiais de construção já estão com falta desses produtos. O presidente do Sinduscon/MS (Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção de Mato Grosso do Sul), Amarildo Miranda Melo, explica que o setor, responsável pelo consumo destes produtos, mesmo em crise não parou, apenas diminuiu o ritmo. Confira: