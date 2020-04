CRISE Demissão de Moro pode refletir em repasse de recursos e equipamentos a MS Secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, demonstrou preocupação com saída do Ministro da Justiça e Segurança Pública. Estado espera verba de R$40 milhões prevista para este ano.

24 ABR 2020 - 12h:57 Por Loraine França

Nesta sexta-feira, Sérgio Moro, agora ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, se pronunciou sobre sua saída da pasta e fez sérias acusações ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Moro questionou a exoneração do superintendente da Polícia Federal, Maurício Valeixo, e disse que não há motivos técnicos para a troca e sim, questões políticas. O ex-ministro falou ainda que Bolsonaro defendia a troca porque queria no cargo alguém com quem tivesse contato pessoal e pudesse obter informações. Moro reforçou que esse não é o papel da Polícia Federal.

E a saída de mais um ministro vai gerar reflexos, também, em Mato Grosso do Sul. Segundo o Secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, o estado aguarda repasses e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) que estavam em andamento na gestão de Moro.

