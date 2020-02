SAúDE Dengue e DSTs: foliões precisam estar atentos neste carnaval Infectologista fala sobre cuidados para curtir a folia de forma saudável

20 FEV 2020 - 14h:00 Por Redação

Estamos em época de carnaval, período em que muita gente aproveita para viajar e curtir a folia em outra cidade. Mas, com os números elevados de dengue em Mato Grosso do Sul, a infectologista Patrícia Alexandrino alerta para os cuidados que devem ser tomados, já que alguns municípios apresentam alta incidência da doença. "A recomedação é o uso de repelente. As pessoas poderiam aproveitar e fazer o dever de casa, limpar os quintais, porque, infelizmetne, os focos do vetor do mosquito são, predominantemente, domiciliares", explica a profissional.

A infectologista também orienta para que cuidados sejam tomados em relação às Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), que aumentam nesta época do ano.

Confira a entrevista completa: