SAúDE Dengue já fez 37 vítimas desde o início do ano em MS Estado é o segundo com maior incidências da doença no país

21 MAI 2020 - 14h:13 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Mais três mortes por dengue foram registradas em Mato Grosso do Sul, segundo o boletim epidemiológico divulgado na última quarta-feira (20), pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). Com os novos casos, o Estado totaliza 37 óbitos, somente neste ano. O que significa que a cada 3,7 dias uma pessoa morre pela doença.

As mortes confirmadas nesta semana são de um idoso, de 67 anos, que faleceu no dia 6 de maio em Campo Grande e tinha hipertensão. A segunda vítima, uma criança de 10 anos, morreu em Dourados no dia 8 e a terceira morte, de um homem de 38 anos de idade, ocorreu no último dia 10, em Ponta Porã. As duas últimas não possuíam comorbidades.

Ainda de acordo com as informações da Secretaria de Saúde, entre os municípios do Estado, Campo Grande possui o maior número de mortes, com sete casos. Corumbá aparece na segunda colocação, com quatro óbitos. Naviraí e Dourados registram três mortes cada. Já Chapadão do Sul, Caarapó e Mundo Novo contém duas mortes.

Já as cidades de Ponta Porã, Laguna Carapã, Paranaíba, Nova Andradina, Itaquiraí, Aquidauana, São Gabriel do Oeste, Bodoquena, Pedro Gomes, Costa Rica, Sidrolândia, Itaporã, Cassilândia e Sete Quedas registram um óbito cada.

O Estado registra 57.924 casos da doença provocada pelo mosquito Aedes aegypti, a segunda maior incidência entre as 27 Unidades da Federação.