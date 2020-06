EPIDEMIA Dengue preocupa Secretaria Estadual de Saúde MS tem segunda maior taxa do país e a quarta pior epidemia da história

8 JUN 2020 - 10h:52 Por Ingrid Rocha/CBN

O Mato Grosso do Sul tem a segunda maior taxa de dengue do país e a quarta pior epidemia da história do estado. Foram 60.478 notificações nos primeiros cinco meses deste ano em MS. Ficando atrás apenas dos anos de 2013 (99.748), 2019 (85.337) e 2016 (65.505). No estado, segundo a gerente técnica de doenças endêmicas, Jéssica Klener Lemos, a situação preocupa a Secretaria de Saúde. O indicado é que caso sinta os sintomas da dengue, a pessoa procure uma Unidade Básica de Saúde. Ouça os detalhes: