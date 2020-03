VIVA CASA CBN Denilson Machado lança livro com projeto da CASACOR MS O Viva Casa entrevistou também psicóloga sobre a nova rotina diante da pandemia

28 MAR 2020 - 11h:25 Por Gabi Couto/CBN

O renomado fotógrafo Denilson Machado, especialista em foto de arquitetura lançou o

livro “Minhas Verdades Incompletas” comemorando 20 anos de carreira e selecionou

entre as mais de 300 imagens, o ambiente assinado por Anapaula Moreira na

CASACOR MS 2016. No Viva Casa, Denilson fala um pouco mais sobre a edição do livro

e a arquiteta comenta como foi ver seu trabalho entre os principais da carreira do

fotógrafo.

O programa discutiu ainda sobre a nova rotina. Como está o humor das pessoas com a

exigência de ficar o dia todo dentro de casa em isolamento social. A psicóloga Renata

do Valle falou sobre a necessidade de regrar o contato com notícias e planejar as

atividades diárias.