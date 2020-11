SUPERCOPA DE VÔLEI 2020 Dentil Praia Clube fatura o título em cima do Sesc Flamengo Partida fechou em 3x1 sets para o time mineiro

7 NOV 2020 - 00h:04 Por Isabelly Melo

Após um jogão na noites desta sexta-feira (06), com vários pedidos de desafios, rallys emocionantes e excelente desempenho das duas equipes, o Dentil Praia Clube levou a melhor sobre o Sesc Flamengo, e faturou o título de campeão da Supercopa de Vôlei Feminina 2020.

Os números da partida fecharam em 25x16 para o Praia no 1º set, 25x23 no 2º set para o Flamengo, no 3º set o Praia voltou a vencer 25x21 e 25x18 para o time mineiro do set final.

A partida ocorreu no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande, marcando o segundo jogo no local após sete anos interditado.

Os protocolos adotados pelo Governo do Estado e Prefeitura, aprovados pela CBV, recolocaram Mato Grosso do Sul no centro do cenário nacional, sendo a única competição oficial com presença de público — reduzido a 10% da capacidade total — pós pandemia, seguindo protocolos rígidos de biossegurança.