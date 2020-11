ESPORTE Dentil/Praia Clube volta a enfrentar Flamengo Supercopa continua e disputa ocorre nesta sexta-feira (06) no estádio Guanandizão

2 NOV 2020 - 11h:55 Por Thais Cintra/ CBN

No último sábado (31) os times da Supercopa de vôlei, Dentil/Praia Clube (MG) e Sesc/Flamengo (RJ), se enfrentaram no estádio Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão). A Fundação de Desporto e Lazer de MS (Fundesporte), afirma que a partida é de alto nível técnico, com nomes de peso do vôlei feminino nacional.

Na final de sábado o Dentil/Praia Clube levou a melhor, vencendo a equipe carioca por 3 sets a zero (parciais de 25x22, 25x14 e 27x25), no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema (RJ). Para faturar o primeiro título da temporada 2020/21, o time de Minas Gerais contou com atuação de gala de Fernanda Garay. Constantemente convocada à seleção brasileira, a ponteira foi eleita melhor jogadora do Super Vôlei, ao receber o troféu Viva Vôlei (sendo destaque em quadra nos três jogos do torneio).