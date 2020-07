POLÍTICA Depois de arrecadar R$16 mi, prefeitura quer prorrogar refis Projeto será encaminhado para a Câmara Municipal em regime de urgência

1 JUL 2020 - 15h:16 Por Gabi Couto/CBN

O Refis da Saúde de Campo Grande arrecadou mais de R$ 16 milhões no mês de junho. O prefeito Marquinhos Trad anunciou que vai encaminhar para a Câmara Municipal o pedido de prorrogação do Programa de Pagamento Incentivado. Os contribuintes têm aé o dia 3 julho para garantir desconto de até 100% para quitar dívidas de tributos com a Prefeitura. Todo o recurso será destinado ao combate do coronavírus.

Vale destacar que apesar de ser ano eleitoral e a regra proibir que pre-candidatos a reeleição utilizem o mandato para dar benefícios a população. No entanto, o prefeito Marquinhos Trad conseguiu garantir o Refis respaldado no decreto de calamidade pública.