NOVO CORONAVÍRUS Depois de problemas no sistema do Ministério da Saúde, dados de mortes da covid-19 voltam a ser contabilizados Mato Grosso do Sul somou 29 mortes. Óbitos se referem a mortes ocorridas desde o último sábado e que não foram contabilizadas por queda nas plataformas nacionais que reúnem as informações.

12 NOV 2020 - 12h:30 Por Loraine França

Sistema que reune dados da covid-19 apresentou falhas na semana passada e causou dificuldade aos estados no acesso das informações. Ministério da Saúde já corrigiu os problemas. - Foto: Reprodução/Facebook Mato Grosso do Sul contabiliza nesta quinta-feira (12), 86.426 casos confirmados de covid-19 e 1.674 óbitos. Os dados são do boletim diário da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Houve aumento no número de mortes por conta do acúmulo de dados dos últimos dias. A SES registrou 29 mortes em Mato Grosso do Sul que estavam no sistema do Ministério da Saúde desde o último final de semana mas não eram contabilizadas. Os óbitos ocorreram em Campo Grande (17), Corumbá (3), Ponta Porã (2), Rio Verde de Mato Grosso (2) e os municípios de Bonito, Coronel Sapucaia, Guia Lopes da Laguna, Porto Murtinho e Três Lagoas, que registraram uma morte cada.

