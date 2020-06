POLÍTICA "Caso a população não colabore, 'Lockdown' vai ter que ser aderido", diz Barbosinha Deputado estadual falou que a situação de Dourados é grave por conta da Covid-19 e que as autoridades devem agir

16 JUN 2020 - 11h:38 Por Thais Cintra CBN

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, Dourados é a cidade com mais casos confirmados de Covid-19 em Mato Grosso do Sul e o aumento no número de pacientes é resultado do não cumprimento de medidas como o isolamento social. Segundo o deputado estadual do DEM, Barbosinha, as pessoas estão vivendo como se não houvesse pandemia. “A gente observa que as pessoas não usam máscaras e não cumprem o distanciamento. Deve existir um trabalho de fiscalização mais firme, não adianta fechar centros religiosos e abrir academias”, apontou Barbosinha.

O parlamentar destacou que o “lockdown” é a melhor maneira de desacelerar a disseminação do coronavírus já que, segundo ele, a população não colabora. “Dourados tem a maior população indígena do Estado e é preocupante não termos um plano de ação para combater o vírus nas aldeias. Há possibilidade de faltar leitos na cidade, caso não haja uma mudança no comportamento das pessoas e um posicionamento mais firme das autoridades”, afirmou. Confira a entrevista.