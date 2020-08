POLÍTICA Deputado confirma criação do partido Aliança em MS Luiz Ovando afirma que novo partido está organizado e terá nomes para as eleições de 2022

14 AGO 2020 - 12h:21 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

O deputado federal, Luiz Ovando (PSL) confirmou em entrevista à Rádio CBN Campo Grande nesta sexta-feira (14) que o novo partido Aliança irá se concretizar em Mato Grosso do Sul e no restante do país. Ovando é um dos coordenadores da criação do partido no Estado e afirma que desde de dezembro do ano passado pediu a desfiliação do PSL.

O Aliança é uma iniciativa do predidente Jair Bolsonoro depois que o presidente rompeu com o PSL, partido pelo qual se elegeu em 2018. Ovando afirma que para as eleições de 2022 o partido estará organizado e com milhares de afiliados. Ovando também comentou na entrevista sobre a situação da Covid-19 e reafirmou a postura de defender o tratamento preventivo da doença. Confira.