OPERAÇÃO TRACKER Deputado Loester Trutis é conduzido à Polícia Federal PF cumpre dez mandados de busca e apreensão da Operação Tracker

12 NOV 2020 - 10h:56 Por Ingrid Rocha/CBN

O deputado federal Loester Trutis (PSL) foi conduzido nesta quinta-feira (12) à Polícia Federal, segundo apurado pela CBN Campo Grande. O motivo ainda não foi divulgado pela polícia, que alegou que a investigação segue em segredo de justiça. A PF está cumprindo dez mandados de busca e apreensão da Operação Tracker, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sendo 9 no Mato Grosso do Sul e 1 em Brasília. A ação é para investigar o suposto atentado contra o deputado e o assessor dele no dia 16 de fevereiro deste ano.

O STF se pronunciou em nota dizendo trata-se de um processo sigiloso e que por isso não teria nenhuma informação para divulgar.

A Operação Tracker foi desencadeada após o Trutis ter passado por um suposto atentado no dia 16 de fevereiro, na BR-060, entre Campo Grande e Sidrolândia. O deputado utilizou as redes sociais para divulgar o acontecido.