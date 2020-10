PROJETO DE LEI Deputados aprovam uso de fundo para combate aos incêndios florestais no Estado Projeto de Lei é de autoria do deputado Evander Vendramini (PP)

7 OUT 2020 - 15h:28 Por Marcus Moura/CBN

Os deputados estaduais aprovaram nesta terça-feira (06) o projeto de Lei 282/2019, que prevê o uso o Fundo de Defesa e de Reparação de Interesses Difusos Lesados no combate a incêndios ocorridos nos biomas do Estado e a recuperação de áreas por eles afetadas. O objetivo da matéria é aplicar os recursos depositados em favor do Fundo para a realização do trabalho. Confira: