POLÍTICA Deputados querem concluir discussão da PEC da 2ª instância este ano A proposta tramita em comissão especial da Câmara desde o fim do ano passado; Nesta quarta tem debate ao vivo sobre o tema

29 SET 2020 - 12h:00 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra

O relatório da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que prevê mais agilidade no judiciário brasileiro, eliminando etapas de recursos, será debatido de forma online nesta quarta-feira (30) com transmissão ao vivo pelo Youtube, a partir das 8 horas (horário de Mato Grosso do Sul.

Participarão do debate, Marcelo Ramos, deputado federal e presidente da Comissão Especial da PEC, Fábio Trad, deputado Federal e relator da proposta e Alex Mamente, deputado e autor da PEC. Os links para assistir ao debate estarão disponíves nos "stories" do perfil do Instagram dos parlamentares.

O relator da PEC, deputado Fábio Trad (PSD), traz uma alteração importante em relação ao original e em entrevista à Rádio CBN Campo Grande nesta terça-feira (29) destacou a nova amplitude da proposta, que segundo ele, não se restringe apenas a prisão após trâmite em segunda instância, como a proposta ficou conhecida inicialmente. Acompanhe a entrevista.