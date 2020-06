POLÍTICA Deputados querem manter suspensão do corte de água em MS Medida perde a validade nesta terça-feira

30 JUN 2020 - 16h:18 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

Os deputados estaduais solicitaram ao Governo do Estado, durante a sessão ordinária desta terça-feira (30), que seja mantida a suspensão da interrupção dos serviços de fornecimento de água em todas as unidades consumidoras atendidas pela Sanesul. Barbosinha (DEM) defendeu que a medida seja prorrogada pelo menos até 31 de dezembro, data que estabelece o fim do estado de calamidade pública em Mato Grosso do Sul.

“As pessoas estão reclusas em suas residências, o que aumenta o consumo de água e por outro lado a renda familiar está drasticamente comprometida com a crise econômica instalada. Neste momento, as famílias estão invistindo os poucos recursos disponíveis na subsistência dos seus entes queridos, com gastos prioritários em alimentos e remédios”, destacou Barbosinha.

Os deputados Eduardo Rocha e Renato Câmara, ambos do MDB, também fizeram o apelo ao Executivo. “Já recebi informações de cortes de água em várias residências em Três Lagoas. Nosso pedido é que a suspensão do corte permaneça até o fim da pandemia, uma vez que as famílias estão confinadas e o cuidado com a higiene é essencial para a proteção contra o vírus”, afirmou Rocha.