POLÍTICA Deputados retomam rotina por meio de app de celular Por vídeoconferência, aplicação dos recursos do Fundersul é aprovada

7 ABR 2020 - 17h:27 Por Gabi Couto / CBN

A primeira sessão realizada por videoconferência na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) possibilitou a análise e aprovação de uma importante matéria para todo o Estado. O Projeto de Decreto Legislativo 17/2019, de autoria da Mesa Diretora (2019/2021), que aprova o Plano de Aplicação de Recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul), para o exercício 2020, foi aprovado em discussão única, e segue agora à promulgação.

Partindo do Plenário Júlio Maia, com a condução do deputado e presidente da Casa de Leis, Paulo Corrêa (PSDB), acompanhado pelo deputado Herculano Borges (Solidariedade), 2º secretário da ALEMS, a sessão ordinária desta terça-feira (7) seguiu o modelo das reuniões presenciais, e a votação aconteceu por meio de um aplicativo instalado nos aparelhos celulares, notebooks e tablets dos parlamentares.

Esta inovação tecnológica permite a continuidade dos trabalhos legislativos de forma mais dinâmica, já que a reunião legislativa remota preserva o isolamento social preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), com o objetivo de reduzir o contágio pelo novo coronavírus. Ainda foram aprovadas, durante a reunião inédita, 26 indicações, três requerimentos, três moções de congratulação, e uma Moção de Apoio em nome da Casa de Leis ao ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, pelo excelente trabalho no enfrentamento da pandemia pelo novo coronavírus.