SAÚDE Dermatologista "inocenta" chocolate como causa de espinhas Doutor Gerson Trevilato explicou de que forma a alimentação pode influenciar no surgimento das acnes

13 FEV 2020 - 13h:44 Por Ingrid Rocha/CBN

Nesta quinta-feira (13) o dermatologista Gerson Trevilato foi entrevistado no programa CBN Campo Grande. O médico explicou a diferença entre acne, cravo e espinha. Segundo o dermatologista, o chocolate não é o grande “vilão” no surgimento das acnes, mas sim a mistura dele com outros alimentos. Confira a entrevista: