COLUNA MOVER Derrubada de temperatura traz pauta quente! Nesta sexta-feira (21), Mel Tamaciro fala sobre parceria entre Fabio Porchat e Labareda Boutique Sensual

21 AGO 2020 - 11h:23 Por Melissa Tamaciro/ Thais Cintra CBN

Numa ação de capitalismo social na veia, o humorista do “Porta dos Fundos”, Fábio Porchat, faz valer a força do seu engajamento de milhões de seguidores para seguir a cartilha do "um puxa o outro". O comediante está fazendo a maior propaganda gratuita para cinco empresas que venceram a disputa nacional da ação "Porchat Divulga".

Considerado pela mídia como um dos melhores humoristas do país, Porchat é agora aliado de uma das empresas regionais que vive fazendo a gente rir muito por aqui com suas campanhas cheias de trocadilhos e duplo sentido, a Labareda Boutique Sensual. Na Coluna Mover desta sexta-feira (21), você confere mais detalhes deste apanhadão: