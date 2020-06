OPINIÃO CBN Descaso com a Santa Casa revela negligência da prefeitura com a Saúde A prefeitura de Campo Grande, mesmo recebendo recursos federais e do Estado, não mantem em dia os repasses para a Santa Casa, prejudicando atendimento da população

11 JUN 2020 - 12h:12 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

A prefeitura de Campo Grande, mesmo recebendo recursos federais e do Estado, não mantem em dia os repasses para a Santa Casa, prejudicando atendimento da população - Isabelly Melo O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad continua devendo para a Santa Casa e forçando o maior hospital do Estado a suspender atendimento em plena pandemia. Administrando em estado de calamidade, Marquinhos permite que a dívida ultrapasse os R$ 15 milhões para só então começar a liberar parte da verba. O descaso prejudica a população de Campo Grande e do Estado todo, mesmo coma prefeitura recebendo R$ 148 milhões de ajuda financeira do governo federal, ver sua arrecadação aumentar no primeiro quadrimestre e lançar um Refis para arrecadar ainda mais recursos para a saúde.

