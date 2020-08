EFEITO CORONA Descontaminação de ambientes ganha espaço na pandemia Desinfecção é uma das maneiras de evitar contágio da covid-19

6 AGO 2020 - 18h:00 Por Giovanna Dauzacker/CBN

A pandemia da covid-19 transformou o comportamento da população mundial. Uma das mudanças evidenciadas pela situação atual é a forma de desinfecção de lugares, já que uma das maneiras de contágio da doença é o contato com superfícies e objetos contaminados. Pensando nisso, a Rádio CBN Campo Grande adotou o cuidado e realizou, na última quarta-feira, a higienização total do prédio.

Segundo o diretor da SBL Descontaminação, Alípio Oliveira, desinfectar locais é, atualmente, o único modo de retirar o vírus do ambiente para se ter uma vida normal. “É a única maneira da gente ter vida razoavelmente normal hoje em dia. Se você tiver num ambiente totalmente descontaminados e as pessoas manterem a higiene, com uso de máscaras e álcool em gel, você pode levar uma vida normalizada”, explica.

Além da descontaminação de locais, a empresa trabalha também com desinfecção de pessoas, com a utilização de um produto que pode ser aplicado em roupas, sapatos, acessórios e até na pele. “Durante quatro horas essa pessoa está imune à doença, mas isso não quer dizer que é a cura da covid-19. É necessário continuar usando máscaras, com hábitos de higiene”.

O serviço de descontaminação da empresa conta com limpezas de cargas, veículos, corporal e de ambientes.