Descubra as virtudes do SUV compacto Volvo XC40 Inovação e tecnologia, essa é a essência do Volvo XC40

28 SET 2020 - 14h:03 Por Isabelly Melo

O Volvo XC40, SUV compacto e inovador, com design expressivo, tecnologias intuitivas e estilo urbano com a nova tecnologia Plug-in Hybrid e condições especiais neste mês.

Lançado no Brasil em 2018, o XC40 é o menor integrante da família de utilitários esportivos da Volvo, e é vendido nas versões T4 2.0, T4 Momentum 2.0, T5 Momentum 2.0, T4 Inscription 2.0, T5 R-Design 2.0, T5 R-Design Hybrid 1.5 e T5 Edição Especial 2.0.

Entre os diferenciais presentes no veículo está o CitySafety, um copiloto pronto para detectar o perigo a frente, alertando e preparando os freios para uma resposta rápida. Em uma possível colisão iminente, os freios são acionados automaticamente evitando uma colisão ou diminuindo o impacto.

Há ainda a integração carro-smartphone com o Apple Car Play e Android Auto; armazenagem interno no console principal para guardar e carregar smartfones via indução; sistema de alto falantes com ventilação a ar embutido atrás do painel, com até 600W de potência; e a exclusividade no design, como grade dianteira, faróis full led com design exclusivo e para-choques dianteiros ricos em detalhes.

O modelo é o primeiro automóvel produzido sobre a plataforma modular CMA na fábrica da Volvo de Ghent (Bélgica), e perfeito para a agilidade necessária no ambiente urbano. O modelo é equipado com três opções de motor: T4 traz o 2.0 de 190 CV e torque de 30,6 kgfm com tração dianteira e câmbio automático de oito velocidades.

O T5 2.0 é mais forte: 252 cv, torque de 35,7 kgfm, tração integral e com a mesma transmissão. Já o 1.5 híbrido tem potência combinada de 262 cv e câmbio automatizado de sete velocidades.