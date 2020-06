JUDICIÁRIO Desde março, TJMS já liberou R$ 324 mi para combater a COVID-19 Capital foi usado para movimentar economia e para compra de EPI's

25 JUN 2020 - 14h:44 Por Marcus Moura/ CBN

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul já liberou R$ 324 milhões para combate a pandemia do novo coronavírus no Estado, entre verba destinada a compra de equipamentos de proteção e injeção de capital na economia através do pagamento de precatórios e outros.

Para evitar a proliferação da doença entre os servidores, o poder judiciário adotou o teletrabalho. “No início enfrentamos grandes desafios para atender a população com a mesma qualidade na prestação jurisdicional, adotar medidas de contenção para evitar a contaminação, contribuir com a sociedade nesse momento difícil, mas tudo foi superado em razão do profissionalismo e responsabilidade de nossos magistrados e servidores”, explicou o Desembargador Paschoal Carmello Leandro.

Segundo Paschoal, a prestação de serviços a sociedade sul-mato-grossense será mantida sempre respeitando a limitações que a pandemia impõe, porém com máximo de qualidade no trabalho.

De acordo com o presidente da Amamsul (Associação dos Magistrados de MS), juiz Eduardo Siravegna, o compromisso da magistratura com a população está sendo cumprido, apesar da necessidade de distanciamento social, e lembra que a excelente produtividade em tempos de teletrabalho mostra essa realidade.

“Todos os magistrados sul-mato-grossenses estão empenhados em atender a sociedade com qualidade e eficiência, dando a resposta que deles se espera, além de atender demandas humanitárias e auxiliar nas ações que visam socorrer os que foram mais atingidos pela pandemia. A magistratura não para e juntos acreditamos ser possível vencer esses desafios”, afirmou Siravegna. (Com assessoria)