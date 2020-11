RADAR FIEMS Desempenho industrial registra melhor setembro desde 2014 Retomada da atividade industrial acontece após ápice da crise causada pela pandemia

3 NOV 2020 - 16h:39 Por Marcus Moura/CBN

O IGDI (Índice Geral de Desempenho Industrial) de Mato Grosso do Sul alcançou no mês de setembro 62,2 pontos, indicando um aumento de 1,4 ponto na comparação com o levantamento de agosto. Nos últimos cinco meses, o indicador acumula alta de 23,7 pontos, sinalizando a forte retomada da atividade industrial após o período mais crítico da pandemia. Segundo o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, é importante ressaltar que esse foi o melhor resultado já registrado para o mês de setembro desde 2014, com crescimento de 6,2 pontos sobre igual mês do ano anterior e de 10,2 pontos sobre a média histórica obtida para o mês. Confira: