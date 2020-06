VIVA CASA CBN Designer e antropólogo comenta sobre nova forma de morar pós-pandemia Como ficam os hábitos do morar no pós-pandemia e os hábitos de consumo foi a reflexão do Viva Casa CBN

13 JUN 2020 - 11h:36 Por Luciane Mamoré/Isabelly Melo

No Viva Casa CBN deste sábado (13), a jornalista, Luciane Mamoré recebeu o designer e antropólogo, Hugo Costa Gripa que pesquisa sobre tendências de consumo, novos produtos. No programa ele fez uma reflexão sobre possíveis mudanças pós-pandemia e novos hábitos que devem permanecer no cotidiano.

O programa também anunciou um curso inédito oferecido pela CASACOR em parceria com o Instituto Marangoni, italiano com mais de 80 anos de herança na indústria do design e da moda. O curso 100% on line será oportunidade de investigar novos rumos de mercado e as adaptações da construção do novo morar. As informações completas estão no www.casacor.com.br