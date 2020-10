FERIADO PROLONGADO Detran autua 59 pessoas por embriaguez na Capital Operações resultaram em três prisões em flagrante

13 OUT 2020 - 17h:05 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Foram realizados 1.051 testes de embriaguez no trânsito, durante o feriado prolongado, em Campo Grande. As operações, feitas entre os dias 8 e 11 de outubro, resultaram em 59 motoristas autuados.

Durante o período, os profissionais do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran) em parceria com o Batalhão da Polícia Militar de Trânsito (BPMTran), Agência Municipal de Trânsito (Agetran) e Guarda Civil Metropolitana (GCM) fizeram três prisões em flagrante.

Além disso, foram computadas 46 recusas ao teste do etilômetro e 13 resultados positivos para alcoolemia.

A recusa é considerada infração gravíssima na qual o motorista recebe as mesmas punições administrativas de um motorista embriagado e que aceitou fazer o teste. Nesse caso, é multado em R$ 2.934,70, tem a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) recolhida e tem o direito de dirigir suspenso por um ano.